Polizia, sindacati convocati da Meloni. Arriva il nuovo contratto con aumenti

Meloni chiama a raccolta i sindacati di polizia per il nuovo contratto e per le piazze

Mercoledì a Palazzo Chigi saranno ricevuti i sindacati di polizia dalla premier Giorgia Meloni e dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Lo scrive oggi Repubblica, che spiega come all'ordine de giorno ci sia il pacchetto sicurezza "all’esame del Parlamento che prevede anche l’inasprimento delle pene per violenza o resistenza alle forze dell’ordine".

Ma, scrive Repubblica, sarà anche e soprattutto "un confronto che segna l’apertura di un tavolo di trattative, non a caso annunciato giovedì al Senato da Piantedosi prima dell’informativa sui fatti di Pisa, che porterà all’atteso rinnovo del contratto di lavoro per una platea di oltre 450.000 persone e alla concretizzazione di interventi più volte annunciati per la copertura degli organici e istituti previdenziali".

Repubblica la definisce "una saldatura strategica, che vale un miliardo e mezzo, quella tra governo e forze dell’ordine in un momento particolarmente delicato per la tenuta della sicurezza pubblica, alla vigilia di eventi importanti come le elezioni europee e il G7. Difficile pensare che, a quel tavolo, non si parlerà della gestione delle piazze".