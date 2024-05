Ponte sullo Stretto, un viaggiatore umilia Elly Schlein

Giuseppe Zangari, viaggiatore abituale tra le due sponde dello Stretto di Messina, risponde al segretario del Partito democratico Elly Schlein che ieri s’è spostata sullo Stretto a bordo di un traghetto e ha detto sorridente che “ci vogliono solo 20 minuti“, sminuendo l’utilità del Ponte e facendo imbestialire i viaggiatori abituati a lunghe code e ore di ritardi tra Calabria e Sicilia. Lo scrive il sito internet www.strettoweb.com.

“Anche oggi sono all’imbarco della Caronte” racconta Giuseppe. “Arrivato alle 13:15, la nave delle 13:20 era già carica ed è partita davanti ai miei occhi dopo una lunga fila, lasciandomi a terra in coda. Sono quindi costretto ad attendere la prossima delle ore 14. A fianco a me due tir col motore acceso da 30 minuti, sotto il sole a 30 gradi, caldo, rumore, gas di scarico. Questa è la realtà, giornaliera, lo vedete, questa che vi mando è una foto che lo prova…”.

Dopo un’ora, mentre è sul traghetto, aggiunge: “Venitemi a dire che il Ponte non serve e fate conto che sulla nave non funziona internet. Avrei voluto scrivervi in diretta, ma la traversata è offline, fatevene una ragione. A me sembra di essere in un cartone dei Flintstones, ve li ricordate gli Antenati? Siamo così nel 2024!”.

“A chi non viaggia non serve il Ponte e quindi non capisce. Tra un pò vi dirò il tempo reale di attraversamento, sono ancora a Messina, dopo 45 minuti sotto il sole, è un giorno qualunque e poi dicono che c’è attesa solo ad agosto… Alla fine sono sbarcato alle 14:30 con una fila infinita. E ancora devo uscire dagli imbarchi” conclude Giuseppe Zangari, affermato e stimato professionista molto noto tra Calabria e Sicilia.