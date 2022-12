Pregliasco si candida con il Pd, la moglie non la prende bene. Lo sfogo su Fb

Bufera in casa Pregliasco, le parole della compagna post candidatura con il Pd

In casa Pregliasco, dopo l'annuncio del virologo della sua candidatura di correre con il Pd alle prossime Regionali della Lombardia, è spuntato un post su Facebook scritto dalla compagna Carolina Pellegrini, che lascia intendere di non aver gradito la mossa del compagno.

Le parole di Carolina Pellegrini sono dirette: "Oggi scrivere qualcosa che abbia un senso compiuto per me è complicato. È complicato per mille ragioni. Persino per una come me che nell'immaginario ha le spalle larghe. Le spalle larghe le ho. Anche solo a guardarmi fisicamente ci sta. Ma il cuore e la ragione hanno dei contraccolpi significativi. La politica è stata per me una parte significativa della mia vita. E continuerà ad esserlo perché dovrei farmi una violenza inaudita cancellarla dalla mia quotidianità. Poi ci sono gli imprevisti. E con gli imprevisti ci devi fare i conti. C'è chi se li fa serenamente. C'è chi fa più fatica. E allora devo metabolizzare l'imprevisto. A casa mia. E poi a, bocce ferme, ne dirò. Sempre e comunque per la libertà ed il rispetto. Notte combattenti!". I riferimenti sembrano chiari. Pellegrini, che nel 2018 si candidò alle Politiche con Noi con l'Italia, cioè con il centrodestra, non avrebbe per niente gradito la scelta del compagno. E adesso c'è bisogno di qualche chiarimento, "a casa mia".