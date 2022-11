Presidenti di commissione Senato: Bongiorno-Giustizia, Stefania Craxi-Esteri

Presidenti di commissione al Senato

In Senato sono stati eletti i presidenti delle dieci Commissioni permanenti. Il voto, diviso in due tranche, ha visto cinque eletti del partito di Fratelli d'Italia: Nicola Calandrini in Commissione programmazione economica e Bilancio, Luca De Carlo è stato eletto presidente della nona Commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, Alberto Balboni alla prima (Commissione Affari Costituzionali), Francesco Zaffini è il numero uno della Commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale di Palazzo Madama, Giulio Terzi di Sant'Agata alle Politiche europee.

Per la Lega tre presidenze: Giulia Bongiorno è stata eletta alla Commissione Giustizia, Massimo Garavaglia alla Finanze e Tesoro, Roberto Marti guiderà invece la Commissione Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport. L'azzurro Claudio Fazzone è stato eletto presidente della ottava commissione Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 'confermata' l'altra azzurra Stefania Craxi alla Esteri e Difesa, seconda donna eletta oggi in Senato tra i presidenti degli organismi permanenti, assieme alla leghista Bongiorno.

Presidenti di commissione alla Camera

Si sono insediate le 14 commissioni permanenti della Camera, che hanno proceduto all'elezione dei rispettivi presidenti. Nessuna sorpresa rispetto alle indiscrezioni della vigilia: Giulio Tremonti guida la commissione Esteri, il ronzulliano Giuseppe Mangialavori la commissione Bilancio, il leghista Nino Minardo la commissione Difesa, mentre il partito di Meloni si aggiudica anche la Giustizia con Ciro Maschio.

Rispettati gli equilibri interni alla maggioranza di centrodestra: 7 commissioni vanno a FdI (Giustizia, Finanze, Esteri, Cultura, Trasporti, Cultura e Ambiente); 4 alla Lega (Difesa, Politiche Ue, Agricoltura e Attività produttive); 3 a Forza Italia (Affari costituzionali, Bilancio, Affari sociali).

Composizione commissioni alla Camera

Quanto alla composizione, i big scelgono le commissioni con comptenze estere: il segretario del Pd Enrico Letta siede in commissione Politiche Ue, mentre il leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte opta per la commissione Esteri. Sceglie la commissione Esteri anche il presidente di Italia viva Ettore Rosato. Tra gli ex ministri, Andrea Orlando, Lorenzo Guerini e Roberto Speranza siedono rispettivamente nelle commissioni Attività Produttive, Esteri e Cultura, Mara Carfagna in Affari costituzionali.

Tra i capigruppo, la presidente dei deputati dem Debora Serracchiani è in commissione Giustizia, il capogruppo di Azione-Iv Matteo Richetti in commissione Difesa. Il presidente dei deputati M5s, Francesco Silvestri, così come l'ex ministro Sergio Costa scelgono la commissione Agricoltura, mentre l'ex procuratore antimafia, eletto nelle liste pentastellate, Federico Cafiero de Raho, siede in commissione Giustizia. Il neo capogruppo di FdI, Tommaso Foti, è in commissione Affari costituzionali. Tra i 14 neo presidenti delle commissioni permanenti della Camera non risulta eletta nemmeno una donna. Sono tutti e 14 uomini.

Questo l'elenco di tutti e 14 i presidenti eletti alla Camera

- Commissione Affari costituzionali: Nazario Pagano di Forza Italia.

- Commissione Giustizia: Ciro maschio di Fratelli d'Italia.

- Commissione Esteri: Giulio Tremonti di Fratelli d'Italia.

- Commissione Difesa: Antonino Minardo della Lega.

- Commissione Bilancio: Giuseppe Mangialavori di Forza Italia.

- Commissione Finanze: Marco Osnato di Fratelli d'Italia.

- Commissione Cultura: Federico Mollicone di Fratelli d'Italia.

- Commissione Ambiente: Mauro Rotelli di Fratelli d'Italia.

- Commissione Trasporti: Salvatore Deidda di Fratelli d'Italia.

- Commissione Attività produttive: Alberto Gusmeroli della Lega.

- Commissione Lavoro: Walter Rizzetto di Fratelli d'Italia.

- Commissione Affari sociali: Ugo Cappellacci di Forza Italia.

- Commissione Agricoltura: Mirco Carloni della Lega.

- Commissione Politiche Ue: Alessandro Giglio Vigna della Lega.