Primarie Pd: Jasmine Cristallo si iscrive per sostenere Elly Schlein

Cristallo come Santori: confermate le anticipazioni di affaritaliani.it

Jasmine Cristallo entra nel Pd, per sostenere Elly Schlein. Come ampiamente anticipato da affaritaliani.it, nel risiko delle correnti Dem le ex “Sardine” e gli esponenti dell'area movimentaista si schierano con la giovane deputata.

Primarie PD

Così come Mattia Santori, tra i primi ad aderire alla costituente del Pd, anche Jasmine Cristallo prende ufficialmente posizione: "L’Italia, dati alla mano, sprofonda sempre più nelle disuguaglianze e nella precarietà del lavoro. La risposta delle opposizioni alla destra è ancora incerta e scoordinata. In questo quadro il congresso del Pd è decisivo per riaccendere una speranza. Anche per una come me, che negli anni passati ha sofferto nel rapporto con i democratici incomprensioni e distanze. La costituente, tuttavia, offre uno spazio per incidere e contare".

Jasmine Cristallo si propne di "aiutare un confronto vero tra sensibilità e linee politiche diverse. Un confronto al quale voglio partecipare per ribadire la necessità di un nuovo modello di sviluppo, fondato sui valori umani e su una intransigente lotta per la Pace. Per questo ho deciso di superare la mia ostinata riluttanza ad una militanza dentro un partito e - rispondendo all’appello di Elly Schlein - iscrivermi al Pd".