Processo Open Arms, Salvini a Palermo. Ong: non siamo noi i nemici dell'Italia

Matteo Salvini in aula per il processo sulla Open Arms

Matteo Salvini è arrivato Palermo per l’udienza del processo che lo vede imputato sui fatti della nave Open Arms, di Ong spagnola, a cui fu impedito lo sbarco nell’agosto 2019.

L’attuale ministro dei trasporti e delle infrastrutture all’epoca dei fatti, nel governo Conte I, era ministro dell’interno. Oggi si difende nell’aula bunker dell’Ucciardone con la sua avvocata Giulia Bongiorno.

Nel corso di questa udienza saranno ascoltate le testimonianze del fondatore della Open Arms, Oscar Camps; Stefano Oliva Andrea Pellegrino; Maurizio Palmese (consulente della difesa), Massimo Finelli (consulente della difesa), Renato Magazzù (consulente pm), Dario Megna (consulente pm) e Vittorio Alessandro (consulente parte civile).

Il comandante del sottomarino Venuti, Stefano Oliva: “Il sommergibile non era attrezzato per le operazioni di salvataggio”

Il Comandante della Marina militare Stefano Oliva ha appena rilasciato queste dichiarazioni in sede di processo: “L'incrocio di Open Arms è stata assolutamente casuale in quanto operava nel quadrante di nostra competenza. Anche Open Arms è stata da noi seguita per circa 17 ore a partire dal primo agosto. Il sottomarino – ha aggiunto – quando è in missione comunica soltanto con la centrale operativa sommergibili. Da questa eventualmente le informazioni vengano trasferite ad altri organi preposti, sempre riferibili alla Marina militare”.

Il Venuti ha seguito l’imbarcazione della ong dopo che questa ha aumentato la velocità cambiando improvvisamente rotta e ha poi “seguito” le operazioni di trasferimento e trasbordo dei migranti dal barcone attraverso i mezzi veloci, alla Open Arms".

Oscar Camps depone a Palermo: “Tutte le vite sono importanti e meritano protezione in mare"

Il fondatore della ong spagnola ha chiarito le aspettative della parte offesa come riporta Adn Kronos:

“Mi aspetto giustizia da questo processo. E che finalmente una volta per tutto cessi questo disprezzo per la vita a cui stiamo assistendo. Il problema reale è la mancanza di soccorsi in mare - aggiunge Camps - Come abbiamo visto nel 2016 e 2017, a partire dal 2018 tutto è cambiato: è cambiata la politica in Italia ma anche l'attitudine della Guardia costiera. Gli sbarchi umanitari sono diventati nemici dell'Italia e sembra che noi siamo i responsabili di tutti i problemi del paese, ma la realtà è quella che c'è fuori".

Conclude sulla tragedia di Cutro: “Stiamo assistendo a un disprezzo per la vita come non c'era mai stato in Europa”.