Prodi: "Vittoria Schlein è cambiamento. Ora meglio se collabora con Bonaccini"

Pd, Prodi: “La vittoria di Schlein? Un ulteriore passo verso il cambiamento”

Del Pd, di Bonaccini e di Schlein hanno parlato un po’ tutti nell’ultimo periodo. E lo ha fatto anche Romano Prodi, a “In mezz'ora in più” su Raitre. "Conosco bene entrambi; io a Bologna sono un po' il gatto di casa. Il Pd è cambiato, forse di più con lei. Le primarie hanno rianimato il partito, certamente la vittoria inaspettata di Schlein ha dato un ulteriore passo in avanti al cambiamento. Io credo che lei debba riflettere e confrontarsi sui temi del paese e poi fare le alleanze che non si fanno per definizione, ma su dei programmi altrimenti non esistono".

E ancora: "Schlein deve avere il coraggio di ascoltare la società e non il gruppo ristretto, e io credo che questa capacità la possa avere, quando lavorava in Emilia Romagna non ha mai avuto problemi di rottura". Alla domanda se debba o no collaborare con Bonaccini, l'ex premier ha risposto: "Non lo deve fare per forza, ma per me è meglio. Quello che è necessario che ci sia è una compatibilità delle proposte, il partito omogeneo è pericolosissimo ma nella dialettica ci sia collaborazione anche nella diversità delle proposte".

Romano prodi su Elly Schlein: “Radicali bisogna esserlo sui principi. Ora pensi a consolidare il partito”

"La accusano di radicalità" ma "ci sono alcuni temi in cui bisogna esssere radicali, il salario minimo ce l'hanno tutti, la difesa del posto di lavoro ce l'hanno tutti. Su questi temi il partito deve essere preciso e chiaro, anche radicale, ci vuole un po' di radicalismo nei principi" ha continuato Prodi. Ed è chiaro, all’ex Presidente del Consiglio, che la neo segretaria del Pd "deve aggregare la società; questo è un compito importantissimo se vuole che un giorno il centrosinistra prenda la maggioranza del paese. Alleanze e aperture vanno assolutamente fatte, e fatte in modo che possano durare nel tempo. Questo obiettivo deve avvenire ma prima deve consolidare la natura del partito".