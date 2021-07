Puglia, Emiliano rafforza asse con i 5s. Nominata una grillina per il turismo

Puglia, Emiliano rafforza asse con i 5s. Nominata un'altra grillina

Michele Emiliano prosegue nella sua campagna acquisti di consiglieri regionali per la Puglia. Sempre più stretta la collaborazione con il Movimento 5 stelle. Dopo l’ingresso di Rosa Barone nella giunta come responsabile del Welfare un’altra donna esponente grillina ha ricevuto un importante incarico da parte del Presidente della Giunta Regionale. Emiliano ha nominato la consigliera del M5S Grazia Di Bari consigliera delegata per la promozione del turismo del patrimonio, dei borghi e degli Itinerari Culturali in ottica di sostenibilità.

“La promozione del territorio – dichiara Di Bari – il monitoraggio dei fondi regionali, nazionali ed europei, la qualità del sistema di accoglienza, dei posti di lavoro creati dal settore, della rete dei trasporti e dei progetti sono sempre stati temi cui ho dato grande attenzione in questi anni da consigliera regionale”.