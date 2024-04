Puglia, FdI: "Crollano il regno e la corte di Emiliano. Al voto in autunno"

Bari, il leghista Fabio Romito candidato sindaco? "E' bravo, giovane con un'esperienza da consigliere comunale e poi regionale. Ma ho qualche anno di esperienza in politica e quindi posso anche dire che tutto può cambiare all'ultimo momento"

"Sta esplodendo il regno di Emiliano. Noi da tempo denunciamo il suo atteggiamento da re con la gente che porta alla sua corte non per motivi politici ma solo per gestire il potere". Francesco Ventola, capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio regionale della Puglia, commenta con Affaritaliani.it gli ultimi colpi di scena che hanno visto le dimissioni di Alfonso Pisicchio, fedelissimo di Emiliano, dall'Arti e le dimissioni di Giuseppe Tupputi, capogruppo di «Con», il movimento voluto proprio dal Governatore. "Per anni abbiamo denunciato questo modo di agire e di amministrare di Emiliano, ma siamo sempre stati inascoltati. Abbiamo chiesto un consiglio monotematico ma mai ci è stata data la possibilità. Emiliano gestisce il potere per il potere con incarichi su incarichi e con il trasformismo di persone che erano state elette con il Centrodestra passate poi in maggioranza o con persone elette con lui che in passato erano di Centrodestra".

A questo, alla luce di tutto quello che è accaduto e sta succedendo, servirebbero le dimissioni di Emiliano e andare quindi al voto un anno prima per la regione? "E' una scelta che deve fare Emiliano. Noi da tempo denunciamo che è totalmente distratto dal potere e si disinteressa dei cittadini. Non a caso in Puglia si paga la Tari più alta d'Italia perché non esistono impianti pubblici. E, altro esempio, la sanità è totalmente allo sbando. E potrei continuare a lungo. Per noi il tempo è arrivato, prima o poi arriva per tutti. Se si dimettesse si andrebbe al voto un anno prima, nell'autunno del 2024. Noi siamo pronti, la Puglia è pronti e i pugliesi sono pronti a mettere fine a questo modo di fare politica che da troppi anni sta danneggiando i cittadini. Al di là delle inchieste della Magistratura, che rispettiamo e avrà i suoi tempi, Emiliano dedica gran parte del tempo ad allargare la sua corte e non a risolvere i problemi dei pugliesi. Anche quando era segretario del Pd era impegnato solo nelle battaglie politiche interne, per non parlare degli interessi nelle elezioni provinciali di secondo livello. Un totale egocentrismo che, a prescindere dall'attività giudiziaria, va contro l'interesse dei cittadini. Noi e i pugliesi siamo pronti a cambiare", spiega Ventola.

Infine il candidato sindaco di Bari del Centrodestra, conferma che sarà il leghista Fabio Romito? "E' certamente un ottimo candidato, bravo, giovane con un'esperienza da consigliere comunale e poi regionale. Stiamo decidendo in queste ore. Ma ho qualche anno di esperienza in politica e quindi posso anche dire che tutto può cambiare all'ultimo momento. Ma Romito è certamente un ottimo nome", conclude il capogruppo di Fratelli d'Italia al consiglio regionale della Puglia.