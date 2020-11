Puglia, Fitto si dimette da consigliere. Confermata l'anticipazione di Affari

Ad oltre due mesi dalle elezioni si e' insediato il nuovo Consiglio regionale pugliese. E' stato il consigliere piu' anziano, Peppino Longo, ad avviare i lavori. Durante la seduta, e' stato comunicato che Raffaele Fitto, candidato presidente del Centrodestra arrivato secondo dopo il governatore riconfermato Michele Emiliano, ha ufficialmente rassegnato le sue dimissioni dalla carica di consigliere regionale per continuare a svolgere il ruolo di parlamentare europeo (come anticipato nei giorni scorsi da Affaritaliani.it). Al posto di Fitto subentra il primo dei non eletti, Giacomo Conserva (Lega) di Martina Franca.