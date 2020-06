Puglia, Lega: "Fitto non in discussione. FdI-FI dicano sì ai nostri candidati"

"La Lega mette a disposizione i suoi migliori uomini in territori dove ha già dato dimostrazione di essere una realtà ben radicata con persone che hanno un'ottima entratura nella società civile. Non c'è alcun dubbio che serva un forte rinnovamento troppo spesso mancato nei nostri territori". Con queste parole Rossano Sasso, deputato pugliese della Lega, intervistato da Affaritaliani.it, risponde alle parole del vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani che, sempre ad Affaritaliani.it, ha affermato che in base all'accordo nazionale a oggi la Lega avrà i candidati sindaco al CentroSud in sei città capoluogo di provincia (Reggio Calabria, Andria, Chieti, Macerata, Matera, Nuoro) ma che nulla è stato ancora deciso nei centri minori.



Rossano Sasso Rossano Sasso

Sui comuni superiori a 15mila abitanti e non capoluogo di provincia però non c'è un aut aut della Lega? "Siamo a disposizione per discutere e trovare il miglior candidato possibile ovunque, ma non a caso abbiamo indicato tre comuni pugliesi su 40 perché come primo partito della coalizione in Regione abbiamo diritto ad avanzare le nostre proposte, con la speranza che i tavoli regionali e provinciali si riuniscano al più presto per dare agli elettori di Centrodestra chiari punti di riferimento", afferma Sasso.

Tra i comuni indicati dalla Lega c'è anche Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi. Chiedete quindi che Fratelli d'Italia e Forza Italia convergano sul vostro candidato Francesco Locorotondo? "A Ceglie quella è l'indicazione del segretario provinciale e ci aspettiamo una convergenza degli altri partiti del Centrodestra, così come su Corato (Bari) dove la Lega non era presente e purtroppo il Centrodestra è riuscito a dividersi facendo cadere il proprio sindaco quattro settimane dopo le elezioni. La Lega si fa garante dell'unità della coalizone di Centrodestra, lo abbiamo fatto dando l'ok a Raffaele Fitto candidato presidente della Regione dopo quindici anni di divisioni. Mettiamo a disposizione i nostri migliori uomini, così come in altri comuni in modo informale abbiamo già dato l'ok a candidati sindaco di Fratelli d'Italia e di Forza Italia. Faccio un appello affinché si riuniscano rapidamente i tavoli provinciali e quello regionale e annuncio attraverso Affaritaliani.it che il 4 luglio saremo con i gazebo in oltre 100 piazze della Puglia, 25 solo a Bari e provincia, prima di tutto per il tesseramento e poi per contestare molte scelte governative e ovviamente, essendo in Puglia, per spiegare i danni fatti in questi anni dall'amministrazione Emiliano".

Ma l'appoggio della Lega alla candidatura di Fitto non è in discussione... "Matteo Salvini è stato molto chiaro: Fitto è il candidato del Centrodestra in Puglia e nessuno mette in discussione questa scelta", spiega Sasso. "Ma come primo partito della coalizione insistiamo sul rinnovamento anche nelle liste, non vogliamo transfughi dell'ultima ora che fino a ieri stavano con Emiliano e poi, siccome si sono resi conto che il Pd in Puglia è perdente, sono passati con il Centrodestra. Su questo chiediamo segnali chiari e precisi da parte di tutti", conclude Sasso.