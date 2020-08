Puglia: il Senato approva il dl sulla doppia preferenza, è legge

Puglia: il Senato ha approvato il dl sulla doppia preferenza di genere nelle regionali

Il Senato ha approvato in via definitiva il decreto sulla doppia preferenza di genere nelle elezioni regionali. Il decreto è legge. Il provvedimento eèstato introdotto per garantire la parità di genere nelle elezioni regionali in Puglia, in vista del voto del 20 e 21 settembre, dal momento che la legge elettorale regionale non era stata adeguata alle normative del 2016.

Puglia: il dl sulla doppia preferenza è legge

A favore del decreto hanno votato i partiti di maggioranza, 149 senatori, mentre si è astenuta l'opposizione di centrodestra (98 astenuti), nessun contrario.