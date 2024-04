Puglia, si dimette il fedelissimo di Emiliano coinvolto in voto di scambio

Alfonso Pisicchio si dimette: il fedelissimo di Emiliano fa un passo indietro dall’Arti. Coinvolto nel 2020 in un’inchiesta sul voto di scambio

A poche settimane dalla nomina Alfonso Pisicchio, leader di Senso civico, lascia l'Arti, l'agenzia regionale per la tecnologia e l'innovazione. Sarebbe stato lo stesso Pisicchio, politicamente vicino al governatore Michele Emiliano di cui è stato anche assessore regionale nella scorsa legislatura, a presentare le dimissioni. La Giunta regionale ha, quindi, nominato commissario straordinario Cosimo Elefante, dirigente regionale, Rtd (Responsabile della transizione al digitale) della Regione Puglia.

Nel 2020 il nome di Pisicchio, all’epoca assessore regionale all’Urbanistica, era stato iscritto nel registro degli indagati nell’ambito di un’inchiesta sulle assunzioni in cambio di voti. Ad annunciarlo era stato proprio Pisicchio, al quale era stato notificato un avviso di garanzia. La guardia di finanza di Bari eseguì perquisizioni nei confronti di imprenditori e funzionari pubblici: attraverso polizze false sarebbero stati erogati finanziamenti per 50 milioni. "Ci tenevo a essere il primo a darvi questa notizia - annuncia - ho appena rassegnato le mie dimissioni da capogruppo di Con Emiliano. In questo momento politico è fondamentale fermarsi per fare delle riflessioni nell'interesse di tutti.Ritengo questo passo indietro necessario per affrontare nel modo migliore le sfide che attendono il futuro della nostra Regione. Mi auguro che la mia decisione possa servire da esempio e si proceda con l'azzeramento di tutti i ruoli di vertice all'interno della Regione Puglia".