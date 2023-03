Qatargate, nessuna svolta: Eva Kaili e Marc Tarabella restano in carcere

Qatar-gate, gli avvocati di Tabarella ribadiscono che si batteranno "per far uscire dal carcere una persona innocente"

L'eurodeputato belga Marc Tarabella, indagato nell'ambito dell'inchiesta per presunta corruzione volta a influenzare i processi decisionali delle istituzioni Ue, resterà in carcere almeno per un altro mese. Lo hanno deciso i giudici, cui i legali del politico di origine italiana avevano fatto appello dopo la prima convalida degli arresti, riferisce Le Soir citando i suoi legali. I suoi avvocati ribadiscono che si batteranno "per far uscire dal carcere una persona innocente".

L'ex vicepresidente del Parlamento Europeo Eva Kaili resterà in carcere per altri due mesi almeno. Lo ha deciso la Chambre de mise en accusation della Corte d'Appello di Bruxelles, informa la Procura Federale, respingendo l'appello presentato dai legali della politica greca. Kaili, indagata nell'ambito dell'inchiesta per presunta corruzione volta a influenzare i processi decisionali Ue, ha una figlia di due anni, che può incontrare due volte al mese.