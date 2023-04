Qatargate, Panzeri passa ai domiciliari e Tarabella alla libertà vigilata

Qatargate, Antonio Panzeri esce dal carcere e passa ai domiciliari. A Marc Tarabella concessa la libertà vigilata

L'ex europarlamentare Antonio Panzeri è uscito dal carcere di Saint-Gilles per passare ai domiciliari. Ricordiamo che il suo arresto e detenzione, questa avvenuta il 9 dicembre scorso, è legata all'ambito dell'inchiesta Qatargate.

La scarcerazione era stata decisa dai magistrati il 6 aprile. La notizia arriva poche ore dopo il rilascio dell'ex vicepresidente del Parlamento europeo Eva Kaili, per cui la giustizia belga ha disposto gli arresti domiciliari con l'obbligo di braccialetto elettronico.

Visibilmente dimagrito, l'ex europarlamentare non ha voluto rilasciare dichiarazioni e appena tornato in libertà, con un borsone a tracolla e una borsa per la spesa in mano, è salito su un'auto che lo attendeva per condurlo al suo domicilio. Resterà a disposizione degli inquirenti.