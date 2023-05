Quale identità digitale: Spid, Cie o entrambe?

Evento promosso dall’Associazione Cittadinanza Digitale e dall'onrevole Andrea Dara presso la Camera dei deputati, martedì 23 maggio alle ore 15 nella nuova aula del palazzo dei gruppi parlamentari in Via Campo di Marzio, 78

Quale futuro per l'identità digitale? Spid (il Sistema per l'identità digitale), la Cie (la carta identità elettronica) o entrambe? Il dibattito è quanto mai urgente in prospettiva dell'identità digitale europea, ovvero lo strumento che dovrà essere disponibile ai cittadini, ai residenti e alle imprese dell'UE che desiderano identificarsi o confermare determinate informazioni personali e potrà essere utilizzata per i servizi pubblici e privati sia online che offline in tutta l'UE.

L’Italia è uno degli stati europei più maturo nella diffusione dell’identità digitale tra i propri cittadini e un ulteriore impulso sarà dato dalle misure attivate dal Governo all’interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per la transizione digitale della pubblica amministrazione (misura 1.4.4 “Adozione identità digitale” in primis).

Il Paese si candida così a essere anche un modello europeo per l’applicazione delle normative europee (Regolamento eIDAS) che garantiscono il riconoscimento e l’identificazione elettronica da parte di qualunque cittadino comunitario all’interno di tutti gli Stati membri dell’Unione europea.

Le istituzioni stanno affrontando da protagoniste anche l’importante percorso che ci porterà verso l’European Digital Identity Wallet (EUDI), che integrerà in un’unica applicazione i documenti ufficiali, gli attributi anagrafici e tutto ciò che definisce l’identità digitale di un cittadino europeo.

Di questo si parlerà nel corso dell’evento “Verso l’identità digitale europea” (https://www.associazionecittadinanzadigitale.org/2023/05/02/evento-identita-digitale/), promosso dall’Associazione Cittadinanza Digitale e dall'onrevole Andrea Dara presso la Camera dei deputati, martedì 23 maggio alle ore 15 nella nuova aula del palazzo dei gruppi parlamentari in Via Campo di Marzio, 78.

Durante il dibattito si discuterà, con i protagonisti del futuro dell’identità digitale dei cittadini italiani, della sua diffusione, degli gli scenari e delle prospettive di sviluppo, delle opportunità generate a livello nazionale ed europeo, del suo utilizzo a tutela dei cittadini online.

E' previsto il saluto del presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Tra i relatori, al momento confermati, anche il sottosegretario all'Innovazione, Alessio Butti, il commissario Agcom, Massimiliano Capitanio, l'ad di Poste, Matteo Del Fante, il direttore generale di PagoPA, Maurizio Fatarella, il direttore generale di Agid, Mario Nobile

Il programma dell’evento, tutte le informazioni organizzative e il form di iscrizione (obbligatoria) sono consultabili sul sito www.associazionecittadinanzadigitale.org.