Quirinale, Berlusconi ufficialmente candidato. La locandina: "Forza Seniores"

Quirinale, Berlusconi scioglie le riserve: "Chi meglio di me?"

Silvio Berlusconi ora è ufficialmente uscito allo scoperto. Il leader di Forza Italia ha deciso di sciogliere le riserve a distanza di dieci giorni dal voto per il Quirinale e lo ha fatto alla sua maniera, pubblicando su Il Giornale una locandina manifesto inequivocabile. Sostanzialmente si tratta di una sua gigantografia che lo ritrae in giacca e cravatta e qualche anno più giovane, a cui fa seguito un elenco di cose fatte, una sorta di curriculum che si conclude con una domanda "e quindi, chi meglio di lui?". Particolare soprattutto la scelta del logo, la bandiera simbolo di Forza Italia cambia dicitura e diventa "Forza Seniores".

La mossa di Berlusconi serve a scoraggiare il tentativo di Salvini, visto che ieri il leader della Lega ha aperto alla possibilità di Draghi al Colle. Facendo chiaramente intendere che il governo andrebbe avanti anche senza l'attuale premier e smarcandosi quindi dalla posizione di Forza Italia "senza Draghi noi andiamo all'opposizione". Il tempo per l'elezione del nuovo Capo dello Stato stringe, il 24 gennaio si avvicina e le schermaglie politiche non smettono. Ma adesso c'è una certezza in più, Silvio Berlusconi si è ufficialmente autocandidato per diventare il prossimo Presidente della Repubblica.

LEGGI ANCHE

Salvini allontana Berlusconi dal Colle. "Al governo anche se non c'è Draghi"

Trieste, morte Lilly: la bugia del marito alla Polizia: "Ero in giro in bici"

Ecco la nuova villa di Berlusconi a Roma (ci visse Zeffirelli): FOTO e VIDEO