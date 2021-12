Quirinale, l'inutile cabaret di Letta e Meloni al talk show di Atreju

Letta-Meloni, dagli ammiccamenti alle stoccate

Che cosa stanno combinando Giorgia Meloni ed Enrico Letta? Il nuovo duo della politica di questo freddo dicembre che precedente l'elezione del presidente della Repubblica (le votazioni in Parlamento inizieranno il 18 gennaio) sta facendo molto discutere. Prima il segretario del Partito Democratico va al talk show di Atreju, scatenando il disappunto di molti parlamentari e militanti dem per aver legittimato la leader della destra italiana con sorrisi e battute, poi subito dopo esser sceso dal palco lo stesso Letta si becca un ceffone da Meloni che lo definisce "il Rocco Casalino di Macron". Nel frattempo, proprio sulla partita chiave del nuovo presidente della Repubblica, la numero uno di FdI afferma che "ci vuole un patriota, Berlusconi lo è e Draghi non lo so".



Pronta la risposta di Letta che, come patriota, pubblica la foto di Sandro Pertini, Presidente partigiano e anti-fascista. Peccato che patriota era proprio il termine utilizzato dal "Barone Nero" (al posto di un'altra espressione molto più esplicita) nella famigerata inchiesta "Lobby Nera" sulla destra italiana. Un fritto misto senza senso, una maionese impazzita. E quindi il duo Meloni-Letta, sarebbe l'architrave dell'asse per arrivare a un accordo di ampio respiro sul Quirinale? Non scherziamo, forse è meglio confidare nel tavolo di Matteo Salvini che proprio oggi ha iniziato il suo giro di chiamate con Silvio Berlusconi. Al segretario del Pd e alla presidente di FdI lasciamo il talk show di Atreju con annessi e connessi.