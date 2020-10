Quirinale, Mattarella non interverrà su Conte. "Nessun governo del Presidente"

L'emergenza Coronavirus ha anche acceso gli animi al governo. L'intervento del capogruppo al Senato del Pd Marcucci, che ha chiesto un rimpasto nell'Esecutivo ha creato ulteriori tensioni. Ma dal Quirinale - si legge sul Corriere della Sera - l'ipotesi di sostituire il premier Giuseppe Conte in questa delicata fase per il Paese, alle prese con la lotta contro la pandemia, non viene presa in considerazione. Alcuni esponenti politici insistono perché faccia nascere subito un «governo del presidente » e lo dipingono come esitante, mentre altri lo incalzano con la pretesa che sciolga al più presto le Camere. Intimazioni perentorie che dovrebbero quantomeno turbare il destinatario, mentre dal Colle le liquidano invece nel più laconico dei modi. Limitandosi a esprimere "curiosità di fronte a un dibattito fondato sul nulla".

La «curiosità» di Mattarella - prosegue il Corriere - è comunque eloquente. E potrebbe esser tradotta con lo sgomento di quando ti cadono le braccia ascoltando richieste assurde da parte di chi dimostra di non sapere ciò che dice. Primo problema: per congedare un esecutivo occorre prima che le Camere si esprimano, e non può quindi essere il presidente della Repubblica a dichiararne la fine. Un secondo problema, che quasi lo precede, è: tra i fautori della cacciata di Conte qualcuno immagina le conseguenze di un vuoto di potere come quello che si creerebbe in caso di crisi, durante una fase delicata come questa della pandemia? Esiste davvero una forza politica che se ne assumerebbe la responsabilità? E c’è, in Parlamento, una maggioranza alternativa? Questioni che si ingigantirebbero, moltiplicando le incognite già aperte dal Covid.