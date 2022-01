Quirinale, patto Verdini-Dell'Utri-Confalonieri. Timone a Salvini per Silvio

Quirinale, Verdini: "Salvini king maker o rischia l'addio alla politica"

Ormai la concentrazione di tutti i partiti politici è focalizzata sul 24 gennaio, la fatidica data del via per le elezioni del presidente della Repubblica. Per i leader dei vari schieramenti la settimana è campale. Matteo Salvini sa di giocarsi tanto e tra 7 giorni tra le altre cose si scoprirà anche - si legge sul Corriere della Sera - se esiste ancora un centrodestra. Ciò che però, fino a qualche giorno fa, lo stesso Salvini non si sarebbe atteso è una buona vecchia lettera. E invece, sulla scena arriva anche quella, pubblicata ieri mattina sul Tirreno. L’ha scritta Denis Verdini, il padre della fidanzata di Matteo, Francesca, e già smaliziatissimo uomo di manovra di Silvio Berlusconi. L’ha scritta ad altri due berlusconiani assoluti e fuori dagli schemi, Marcello Dell’Utri e Fedele Confalonieri, che lui definisce "vecchietti arzilli come quelli di Cocoon".

Poi, Verdini - prosegue il Corriere - parla proprio di Salvini. "Ciò che non si può pretendere", dice, è che il leader leghista "rinunci al tentativo di esercitare un ruolo da king maker. Gli si può chiedere lealtà ma non fedeltà assoluta". Perché "un’eventuale sconfitta sul Quirinale pregiudicherebbe la sua carriera politica". Il consiglio principe è dunque quello di offrire garanzie: "Niente patti con Letta e Renzi" ma basta anche al "chiacchiericcio" sulla possibilità di sostegno a "Draghi, Amato o chissà chi altro, spaccando il centrodestra". Sia chiaro: "Se Salvini o Meloni capissero che il “Nostro” ha seconde carte o piani B, sarebbe l’intero centrodestra a saltare per aria". Insomma, "Silvio deve permettere a Salvini di portare a termine l’obiettivo di eleggere un presidente di centrodestra, fornendogli tutto il suo appoggio".

