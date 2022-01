Quirinale, prove di accordo: si torna a parlare anche di Belloni e Severino

"Si ragiona su una donna, ma fuori dalla politica"

Dopo la terza fumata nera, le distanze tra le forze politiche forse cominciano ad accorciarsi. Le parole di Matteo Salvini nel tardo pomeriggio – “la soluzione può essere vicina”, lasciano immaginare intanto che un’interlocuzione con Enrico Letta possa essere costruttivamente in corso. Anche la proposta di conclave che il segretario del Pd aveva lanciato ieri, dunque, non è detto che sia del tutto tramontata. Affaritaliani.it è in grado di anticipare che nelle prossime ore, forse già in serata, si tenterà di trovare un accordo largo. “Si ragiona su una donna, ma fuori dalla politica”, spiffera un grande elettore in questo momento impegnato nelle trattative.

Il centrosinistra respinge l'ipotesi-Casellati

E c’è anche chi, più che tracciare un profilo, avanza un nome: “Più che Paola Severino, potrebbe essere Elisabetta Belloni”. Diplomatica di grande esperienza, l’attuale capo del Dis, dunque, torna ad essere al centro del toto-Quirinale. L’orientamento prevalente, comunque, sarebbe su una candidatura al femminile. Non quella, però, della seconda carica dello Stato Elisabetta Alberti Casellati, nome tenuto al riparo dal centrodestra nelle prime votazioni, ma che è stato respinto al mittente dal centrosinistra con un doppio alt. Prima quello di Giuseppe Conte e poi quello ancora più netto di Enrico Letta: “Proporre la candidatura della seconda carica dello Stato, insieme all'opposizione, contro i propri alleati di governo sarebbe un'operazione mai vista nella storia del Quirinale - ha scritto il segretario dem su Twitter - . Assurda e incomprensibile. Rappresenterebbe in sintesi il modo più diretto per far saltare tutto". Ecco, un messaggio molto chiaro ai naviganti che, probabilmente, ha dato il la alla vera trattativa.

