Quirinale, Sgarbi segretario di Berlusconi. "Chiamo i peones e glieli passo"

Quirinale, Sgarbi aiuta Silvio a cercare voti: "Per ora una ventina di sì"

Silvio Berlusconi ormai è uscito ufficialmente allo scoperto. Con la pubblicazione della locandina della sua autocandidatura e lo slogan "chi meglio di lui?" ha sciolto le riserve e adesso è semplicemente concentrato sulla ricerca dei voti. Ad aiutarlo, tra gli altri, c'è Vittorio Sgarbi. Il critico d'arte - si legge sulla Stampa - ha deciso di sostenerlo, più da amico che da partner politico. La sua idea sarebbe quella di sostenere Draghi ma Silvio è inamovibile: "Dice che non lo voterà mai. Allora lo aiuto, chiamo tutti i parlamentari e glieli passo. Lui dice che ha cento voti in più oltre al centrodestra. Le assicuro che il 95% degli interlocutori era lusingato. Gli dicevano di tutto “ti ricordi quella volta che sei venuto a vedere l’Avellino?”, cose così. Io sono il parlamentare di più lungo corso,insieme a Bersani, i giovani mi vedono come un monumento, una specie di Buffalo Bill e ho fatto diventare reale una figura astratta".

"Spero con questo metodo - prosegue Sgarbi alla Stampa - di averne convinti almeno una ventina. Sono persone incerte del loro destino. Ci sono 110 esodati in parlamento, quelli di Alternativa c’è di Cabras mi hanno detto, “noi siamo pronti a votare tutti tranne Draghi o uno del Pd”. Poi ci sono i tanti grillini che non verranno rieletti. Con questi si può fare un ragionamento. Ho chiamato anche Renzi, mi ha detto che mi avrebbe richiamato ma ancora non si è fatto sentire. Letta e Conte? ha detto Silvio che li chiama direttamente lui. Io comunque gli consiglio di avanzare la candidatura di Draghi e ottenere in cambio di diventare presidente del Senato dopo le prossime politiche, il suo problema per il Colle sono i franchi tiratori".

