Quirinale, "Zampetti dietro l'elezione di Mattarella". Clamorosa rivelazione

Quirinale, Biancofiore: "Il regista è stato Zampetti, con Di Maio e Renzi"

Dopo sei giorni di votazioni alla fine è stato rieletto come presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il bis del Capo dello Stato sembrava un'ipotesi remota, con lo stesso interessato che smentiva ogni possibilità di una sua ricandidatura. Ma da un retroscena svelato dalla deputata di Coraggio Italia Michela Biancofiore si capisce che le cose non stavano esattamente così. "Sono - spiega Biancofiore a Libero - sgomenta e schifata da come è stata condotta la partita. Dal Colle sono arrivate indicazioni precise. Tutto è andato secondo i piani del Quirinale. Chi ha tirato le fila di tutta l'operazione sono stati due o tre politici che sono stati allevati, non è un caso, nella nidiata di Ugo Zampetti, quando era segretario della Camera. Sono stati loro a bocciare le candidature di autorevoli personalità".

"Si tratta - prosegue Biancofiore a Libero - di Matteo Renzi, Luigi Di Maio e Roberto Speranza. Non a caso il ministro degli Esteri è considerato uno dei vincitori della partita del Colle. Già nel 2018 dissi a Berlusconi che Di Maio sarebbe stato un buon premier, ma tutto il cocuzzaro di Forza Italia, disse di no. Salvini aveva le arme spuntate e ad un certo punto aveva il nemico in casa, Forza Italia ha marciato con il nemico, noi lo avevamo avvisato. Avrebbe dovuto avere più coraggio, portando al voto Franco Frattini ed Elisabetta Belloni. Avremmo vinto la partita e trovato i 60 voti mancanti".

