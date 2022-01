Rai, quali sono i reali conti? L'indebitamento cresce di altri 100 mln

Come fa Giorgetti a non convocare subito una conferenza stampa e spiegare come intendono intervenire?

L'ultimo bilancio Rai aveva chiuso con una posizione finanziaria negativa (indebitamento) di -523,5 milioni. Il budget approvato ieri, secondo quanto scrive il Sole 24 ore, prevede un indebitamento a -625 milioni di euro, una enormità nonostante il pareggio di bilancio.



Nel nome della trasparenza richiesta a un amministratore pubblico, i tre consiglieri che hanno bocciato il budget avrebbero il dovere di spiegare al Parlamento e all'opinione pubblica perché hanno votato no. Ma è soprattutto il Governo che oggi stesso dovrebbe chiarire in quali reali condizioni siano i conti della Rai: 5 mesi fa Fuortes, subito dopo la sua nomina, si è presentato in Vigilanza denunciando il buco da 300 milioni, oggi scopriamo che l’indebitamento cresce di altri 100 milioni: come fa il ministro dello Sviluppo Economico Giorgetti a non convocare subito una conferenza stampa e spiegare come intendono intervenire?