Rai, Pacchetti blindatissimo alla Tgr. FdI punta alla direzione del Giornale Radio

Roberto Pacchetti, che il 12 dicembre 2024 ha preso il posto di Alessandro Casarin alla guida della Tgr (i telegiornali regionali), è blindatissimo e non verrà assolutamente toccata la sua posizione



Niente nomine alle testate all'ordine del giorno del consiglio di amministrazione Rai in programma domani, giovedì 6 febbraio. Nel termine ultimo delle 24 ore dalla riunione non sono arrivati i curricula dei candidati da parte dell'amministratore delegato Giampaolo Rossi.

Comunque, secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it Roberto Pacchetti, che il 12 dicembre 2024 ha preso il posto di Alessandro Casarin alla guida della Tgr (i telegiornali regionali), è blindatissimo e non verrà assolutamente toccata la sua posizione.

Il problema, il nodo che blocca le nomine, spiegano sempre le fonti, è solo e soltanto il Giornale Radio perché il direttore Francesco Pionati andrà via a luglio. E Fratelli d'Italia, partito della premier Giorgia Meloni, è quella posizione, quella del Giornale Radio di Pionati, che ha messo nel mirino e dove vuole un suo uomo e non quella della Tgr che resterà saldamente in mano a Pacchetti.



Leggi anche/ Terremoto in Leonardo e MBDA, ma non solo. Che cosa accade in Sogei, Sogin, Rai - Affaritaliani.it