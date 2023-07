Rai, dopo Facci anche Saviano "cacciato" da Lega e FdI. Ecco perchè

Saviano vs Salvini e il paragone con il caso Filippo Facci

"Che faccia tosta! Ma quando passerà al Ministro della Mala Vita il vizio di mentire?", scriveva Roberto Saviano riferendosi a Matteo Salvini sul caso Rackete. Parole vergognose da parte dello scrittore, che come altre volte è spesso accaduto utilizza un linguaggio violento contro i politici a lui non graditi. La sinistra tace, non ci sono sollevazioni e non si muovono critiche contro l'intoccabile Saviano, ma ora da parte di Fratelli d'Italia e Lega arriva la richiesta di provvedimenti.

Sembra paradossale che nel nuovo corso Rai, quello che ha deciso per l'epurazione di Filippo Facci prima ancora che il suo programma iniziasse per una frase infelice pubblicata in un articolo, allo scrittore napoletano, che in autunno torna con un programma tutto suo in prima serata sulla tv pubblica, venga concesso di insultare continuamente le istituzioni.