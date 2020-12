Recovery, Italia Viva incontra Conte: Boschi e Bellanova attaccano il premier

All'incontro tra Italia Viva e il premier Giuseppe Conte, Matteo Renzi non si presenta, ma firma la regia, istruendo bene la squadra, mentre il presidente del Consiglio è affiancato da Roberto Gualtieri, Enzo Amendola e il sottosegretario Riccardo Fraccaro. Per Iv sono invece presenti Rosato, la Boschi, Davide Faraone e le ministre Teresa Bellanova ed Elena Bonetti.

"Ci dovreste mandare subito il vostro contributo al piano del Recovery, così acceleriamo i tempi" dice Conte, riportato dal Corriere della Sera, ma la Boschi fa notare come loro abbiano ora "la manovra di cui occuparci, non sarebbe serio non interessarcene per dedicarci a questo. Peraltro la vostra bozza è arrivata solo l’altra sera. Dobbiamo avere il tempo di leggerla e di fare le nostre osservazioni. Perciò diciamo che se ne parla per il 28 o il 29".

E alle rimostranze di Conte per il ritardo che si rischierebbe, la Boschi controbatte: "Chi rallenta sei tu, non noi. Tu hai fatto un’intervista il 6 dicembre per dire che sul Recovery era tutto fatto. Due giorni dopo hai convocato un Consiglio dei ministri e hai mandato un emendamento alla manovra alle due di notte. Dopodiché non ti sei fatto più sentire fino ad ora".

Conte fa notare che nessuno "voleva fare un emendamento alla legge di Bilancio", ma a questo punto si scalda la ministra Bellanova: "Ma ci state prendendo in giro!", con Conte che insiste nell'affermare di non aver voluto proporre nessun emendamento e lei che taglia corto: "Va bene, allora se non sapete nemmeno che cos’era, vuole dire che questo è un governo non inutile ma pericoloso".

Intervengono allora Gualtieri e Fraccaro facendo presente al premier che "effettivamente è così, era un emendamento". Ma continua Maria Elena Boschi: "C’è anche un problema che riguarda la prescrizione nella parte relativa alle riforme di sistema". E Gualtieri stupito: "Ma veramente? Io non l’ho letto", subito rimproverato dalla Bellanova: "Complimenti. Ma perché dovremmo discutere con chi non legge neanche i testi?" .

L'incontro continua ancora per poco, con la ministra dell’Agricoltura che si prepara ad affrontare i giornalisti, ripetendo nel frattempo: "È un ipocrita! Ci ha detto che sulla task force non voleva fare un emendamento alla manovra".

Conte chiosa: "È andata bene, possiamo stare tranquilli. Faremo il Consiglio dei ministri entro l’anno". Amendola: "Tutto procede. Faremo il Consiglio dei ministri quando saremo pronti".