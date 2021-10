Recovery Plan, ok al decreto in Cdm: dalle borse studio al turismo

Recovery, dal Cdm ok al decreto che accelera il Pnrr: dal turismo, tra i comparti più segnati dalla pandemia di Covid, ad ambiente e digitalizzazione

Borse di studio, un ecobonus per gli alberghi, contributi a fondo perduto. Una nuova cabina di regia che pulisca la spesa pubblica, un fondo per la digitalizzazione e risorse per il rilancio dello sport. E' "il pacchetto" del decreto Recovery, approvato oggi pomeriggio dal Consiglio dei Ministri riunitosi a Palazzo Chigi. Al termine della riunione di circa un'ora Gelmini ha annunciato l'ok al dl Pnrr. Alla vigilia dell'approvazione della Manovra il governo preme il piede sull'acceleratore per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), e centrare i 51 obiettivi che l'Italia ha concordato con l'Unione europea.

Il provvedimento con "ulteriori semplificazioni" per accelerare l'attuazione del Piano è stato annunciato da Draghi, che con il varo del decreto concretizza alcuni investimenti e riforme, che spaziano dal turismo, primo capo del provvedimento nonché uno dei comparti più segnati dalla pandemia, all'ambiente e alla digitalizzazione.

All'ordine del giorno del Consiglio dei ministri che è stato convocato alle 15, figurano: decreto legge "Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose"; disegno di legge "Delega al Governo in materia di disabilità"; decreto legislativo "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e l’uso dei biocidi".

Inoltre il decreto legislativo "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio"; decreto del Presidente della Repubblica "Modifiche ai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95 e 1° febbraio 2010, n. 54"; decreto del Presidente della Repubblica "Regolamento recante modifiche al regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n.78".

Per il turismo i numeri del Dicastero ammontano a 2,4 miliardi, ma l'obiettivo è un effetto leva per la mobilitazione di risorse fino a 6,9 miliardi. L'intervento si concentra sull'ecobonus all'80%: un credito d'imposta per le spese sostenute per il miglioramento delle strutture ricettive. Interventi per i quali è previsto un contributo a fondo perduto da 40mila euro, che può prescindere dal credito d'imposta; il contributo può aumentare di 30mila euro se almeno il 15% dell'intervento prevede digitalizzazione e innovazione in chiave tecnologica delle strutture; di altri 20mila euro per le imprese femminili o gestite da giovani; e ancora di 10mila euro per le imprese del Mezzogiorno.

Il limite massimo del fondo perduto (erogato a lavori conclusi o con un anticipo del 30% in caso di fidejussione bancaria) resta 100mila euro e comunque non oltre il 50% dei costi sostenuti per l'intervento.

Una "Sezione speciale turismo" è inoltre prevista nel Fondo di garanzia per le Pmi (358 milioni al 2025) per sostenere finanziamenti fino a 5 milioni. Arriva poi il Fondo per gli investimenti nel settore turistico, per contributi diretti pari al 35% della spesa per gli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale tra 500mila e 10 milioni di euro, da realizzare entro la fine del 2025.

Per la parte di spese non coperte dal Fondo si prevedono finanziamenti agevolati a 15 anni a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca. Infine, c'è anche un credito d'imposta al 50% per lo sviluppo digitale di agenzie e tour operator.