Recovery, Renzi durissimo: "Conte vuole poltrone? Ha le nostre"

Recovery: Renzi, a Iv non interessano strapuntini

Sul recovery fund "e' bene essere chiari: non scambieremo il nostro si' alla proposta di governance in cambio di uno strapuntino o di 'un aggiungi un posto a tavola'. Non stiamo chiedendo che nella cabina di regia ci sia un ministro di colore politico piu' vicino al nostro". Lo ha detto Matteo Renzi intervenendo in Senato dopo le comunicazioni del presidente Conte sul Consiglio Ue.

Recovery, Renzi: serve il doppio o triplo per sanita'

"La task force non puo' sostituire il parlamento: dov'e' il sindacato? Ma non e' solo un problema di metodo, anche di merito. Come si fa a dare 9 miliardi alla Sanita'". Cosi' il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, intervenendo al Senato. "Io al governo misi 7 miliardi alla Sanita' e si parlo' di tagli, per me ce ne vogliono il doppio, il triplo". "Dico una cifra: 36, quelli del Mes..."

Manovra: Renzi, se c'e' norma sui Servizi votiamo no

"Per giocare pulito e trasparente noi di Iv diciamo: se" nella manovra "c'e' un provvedimento sulla governance del Next generation Eu e se c'e' un provvedimento sulla fondazione dei servizi segreti, noi votiamo contro. Lo diciamo per tempo". Cosi' in Senato Matteo Renzi, leader di Italia viva.

Recovery, Renzi: task force non puo' sostituire governo

Sul Recovery "non sono interessato a cambiare posizione. Un governo non puo' essere sostituito da una task force e il Parlamento da una diretta facebook". Lo ha detto Matteo Renzi intervenendo in Senato dopo le comunicazioni del presidente Conte sul Consiglio Ue.

Recovery: Renzi, in ballo credibilita' Paese

"Non possiamo immaginare che di fronte a una legge di bilancio non discussa inseriamo saltando il Parlamento tutta la discussione sui 200 mld" del recovery. Lo ha detto Matteo Renzi intervenendo in Senato dopo le comunicazioni del presidente Conte sul Consiglio Ue. "E' una discussione fondamentale per le istituzioni. Ci potete dare dieci sottosegretari ve li lasciamo perche' e' in ballo la credibilita' del paese e la serieta' delle istituzioni. Ora o mai piu'", ha aggiunto.