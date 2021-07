Reddito di cittadinanza: gli italiani vogliono abrogarlo, il sondaggio

Il reddito di cittadinanza? Agli italiani non piace e la maggioranza è favorevole al referendum abrogativo proposto da Matteo Renzi

A rivelarlo è il sondaggio di Termometro Politico che evidenzia come il 34% sia d'accordo con la proposta di Renzi, perché considera il rdc una misura dannosa e inutile. Un ulteriore 21,5% si dichiara favorevole al referendum abrogativo, ma solo se viene poi proposta una forma di sussidio alternativa per chi è realmente indigente.

A dire no al referendum è il 42,9%. Tra i contrari, il 24,6% ritiene che il reddito di cittadinanza vada cambiato in Parlamento per renderlo più efficace mentre per il 18,3% la misura voluta dai Cinque Stelle va lasciata così com'è in quanto è un importante strumento contro la povertà, utile soprattutto in questo periodo.





TERMOMETRO POLITICO: RENZI BOCCIATO PER LA POSIZIONE SUL DDL ZAN

Lo stesso sondaggio però evidenzia il dissenso degli italiani sulla posizione assunta da Renzi e Italia Viva in merito al DDL Zan. Per il 37,3% la mossa del leader di Iv è solo un tentativo per avere visibilità, per il 25,3% Renzi sta cercando accordi sottobanco per poter eleggere un presidente della Repubblica a lui gradito mentre per il 21,5% l'ex premier vuole fare passare la legge ma si è reso conto che necessita di emendamenti. Infine il 10,9% ritiene che Renzi sia in realtà contro il ddl e voglia farlo naufragare.





Nota metodologica

Sondaggio realizzato con metodo Cawi, 3.200 interviste raccolte tra il 13 e il 15 luglio 2021.