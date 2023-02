Regionali 2023, Rocca al 50% nel Lazio. Fontana sfonda in Lombardia

Elezioni Regionali 2023, proiezioni Opinio Rai: nel Lazio Rocca al 52,2% e D'Amato al 34%

Francesco Rocca al 52,2% (coalizione al 53,8%); Alessio d'Amato al 34% (coalizione al 33,7%), Donatella Bianchi al 12% (coalizione all'11,1%). Sono i dati della terza proiezione del Consorzio Opinio Italia per la Rai con copertura al 18%.

Elezioni Regionali 2023, proiezioni Opinio Rai: in Lombardia Fontana in vantaggio al 54,4%

Sempre in base alla prima proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle regionali per la Lombardia il presidente uscente della Regione Attilio Fontana si conferma governatore, raggiungendo il 54,4%. E' seguito dal candidato di centrosinistra Pierfrancesco Majorino (centrosinistra-M5s) che si ferma al 33,6%. Dopo si piazza Letizia Moratti (Terzo polo) con il 10,1% Mara Ghidorzi (Unione Popolare) ottiene l'1,9%. La copertura del campione è al 5%.

Elezioni Regionali 2023, proiezioni voti liste in Lombardia: Fdi 26,6%, Pd 21,2%, Lega 15,7%

Secondo l'ultima proiezione dei voti alle liste delle elezioni regionali in Lombardia Fratelli d'Italia è saldamente il primo partito con il 26,6%, segue il Pd con il 21,2, poi la Lega con il 15,7 e staccati ci sono Fi con 6,1%, Lista civica Fontana 6 per cento, lista civica Moratti 5,5%, Azione-Iv 4,6%, M5s 4,4%, lista civica Majorino 4,4%. La copertura del campione è 39 per cento.

Elezioni Regionali 2023, proiezioni voti liste nel Lazio: Fdi 33%, Pd 21,5%, M5s 8,8%

Le ultime proiezioni del Consorzio Opinio per la Rai sul voto alle regionali del Lazio vedono la lista di Fdi al 33,1%, il Pd al 21,5%, segue il M5s con l'8,8% e poi Lega e Fi 8%, Azione-Iv 4,8%. Lista civica D'Amato 3,3%, Avs 2,5%, lista civica Rocca, 2,3%, Udc 1,5%, Noi Moderati 1,3%. La copertura del campione è 37%.