Regionali, Meloni non più sola al comando. Lega risorta. Cosa cambia ora

L'analisi delle elezioni regionali in Lombardia e nel Lazio



L'onda del 25 settembre 2022 non si è fermata. Anzi, si conferma in Lombardia e conquista il Lazio. E', questo, insieme al crollo dell'affluenza alle urne è il primo dato che emerge dalle elezioni regionali. Giorgia Meloni si conferma senza alcun dubbio la leader del Centrodestra, ma non è più una donna sola al comando. Osservando i dati di lista, infatti, si vede come ad esempio in Lombardia Fratelli d'Italia cala rispetto al dato delle Politiche (28,5%) e pur rimanendo il primo partito della regione si ferma tra il 25 e il 26%.



Un dato sicuramente non entusiasmante visto che alla vigilia i massimi vertici di FdI puntavano a sfondare quota 30% in Lombardia. Restando nella maggioranza di governo, queste elezioni segnano la rinascita di Matteo Salvini. La Lega in Lombardia si era fermata al 13,3% e oggi si attesta su un ottimo 16% (ancora questa mattina i leghisti sentiti da Affaritaliani.it avrebbero firmato per il 14%), tornando il primo partito in alcune zone di Bergamo, Lecco, Como e della provincia di Sondrio.



Non solo, la lista del Governatore Attilio Fontana supera il 6% e in qualche voti sono voti che vanno attribuiti soprattutto al Carroccio che, in sostanza, supera il 20%. Un risultato davvero soddisfacente che premia probabilmente la nuova linea moderata e concreta di Salvini, che se da un dato ha rilanciato con il ministro Roberto Calderoli l'autonomia regionale, ottenendo l'ok del Cdm, si è dimostrato molto concentrato sui fatti e sulle opere del suo ministero certo non facile. Delude Forza Italia che era al 7,9% alle Politiche ed ora è sotto il 7%.



Restando in Lombardia si registra anche una risalita, timida, del Partito democratico, nettamente sopra il 20% rispetto al 19% delle Politiche. Il dato stupisce viste tutte le difficoltà dei Dem lacerato in attesa delle primarie e del congresso. Malissimo il Movimento 5 Stelle, un vero e proprio schiaffo per la nuova linea di Giuseppe Conte. In Lombardia aveva il 7,5% alle Politiche ed è crollato poco sopra il 5%. Male anche il Terzo Polo, risultato molto, molto deludente con Letizia Moratti (attorno al 10%) e con le due liste (la civica della presidente e Azione-Italia Viva che non vanno oltre il 10,3% delle Politiche).