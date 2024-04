De Luca: "Al terzo mandato non rinuncio. Il Pd ascolti di più i cattolici"

De Luca come Zaia: "Terzo mandato? Io non riunncio. E sull'aborto..."

Il terzo mandato per i presidenti di Regione "non è un problema che riguarda me. Da quando si recepisce la legge nazionale -e la Campania non l'ha ancora fatto- è consentito svolgere un successivo mandato. È quello che sta facendo il collega Zaia, senza che nessuno abbia avuto nulla da ridire. Trovo intollerabile che piccole burocrazie romane debbano impedire ai cittadini di scegliere democraticamente i propri governanti. Può essere eccessivo anche un solo mandato per chi si rivela incapace di governare". Lo dice il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, in un'intervista a 'La Repubblica'.

"Credo che il Pd debba affrontare i temi eticamente rilevanti con una attenzione ed un rispetto verso la sensibilità del mondo cattolico molto maggiore. Sono questioni da affrontare senza ideologismi e sapendo che il tema della vita e della morte tocca in profondità la coscienza di ognuno di noi. Detto ciò, considero laicamente che non si possa costringere un essere umano ad un calvario, e che il tema dell'interruzione di gravidanza debba essere sottratto a incursioni di associazioni o di singoli che non hanno titolo per interferire con le istituzioni pubbliche, e meno che mai per offendere la dignità e l'autonomia delle donne", dice ancora De Luca a Repubblica.