Regionali Veneto, la Lega alza la voce: "Lista Zaia in campo. Pronti a correre da soli"

“La prima scelta rimane il terzo mandato per il Presidente Zaia perché nulla può venire prima della democrazia e della libertà di voto dei cittadini. Ma se non fosse possibile, per le prossime Regionali con la lista Zaia in campo la pratica sarebbe chiusa ancora prima di iniziare. Perché a quel punto, il problema non sarebbe più sapere quando si vota ma con chi affrontare la prossima sfida elettorale. Nessuno, non i nostri alleati, e men che meno Roma, può pensare di decidere del nostro futuro: il futuro della Liga Veneta lo decidono i Veneti, i nostri amministratori e i nostri militanti su tutto il territorio". Lo dichiara ad Affaritaliani.it Alberto Villanova, capogruppo della Lega in regione Veneto.

"Io continuo a sperare di poterlo fare insieme a chi, in questi anni, ha sempre dimostrato di essere leale con noi. Però se non sarà possibile, saremo pronti ad affrontare qualsiasi sfida. Il segretario Stefani lo ha detto chiaramente, il presidente Zaia e la sua lista saranno protagonisti insieme alla Liga e alle altre componenti. Ora la palla è nel campo dei nostri alleati: se vogliono, vinceremo insieme. Altrimenti, faremo da soli. Comunque vada, sul Veneto continuerà a sventolare la bandiera di San Marco", conclude Villanova.