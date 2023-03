Regione Lazio, Rocca presenta la giunta: 5 donne in squadra, 6 assessori a Fdi

Regione Lazio, Rocca: "Terrò per me la delega della sanità, impegno su cui ho messo la faccia". Giuseppe Pisano sarà capo di gabinetto

Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio, ha presentato la nuova Giunta nella sede sulla Colombo. E' stato confermato lo schema di sei assessori a Fratelli d’Italia, due a Lega e due a Forza Italia. Medesimo il numero di uomini e donne: cinque e cinque.

Ecco i nuovi assessori: Giancarlo Righini (FdI) sarà assessore al Bilancio e agricoltura e caccia e pesca; Roberta Angelilli (FdI) sarà vicepresidente e assessore Sviluppo economico, commercio e artigianato; Elena Palazzo (FdI) avrà ambiente sport e turismo); Fabrizio Ghera (FdI) ai Trasporti e Rifiuti; Massimiliano Maselli (FdI) alle politiche sociali; Manuela Rinaldi (lavori pubblici e politiche di ricostruzione); per la Lega Pasquale Ciacciarelli (urbanistica, politiche abitative) Simona Baldassarre (cultura, politiche giovanili E della famiglia e pari opportunità ); per Forza Italia Giuseppe Schiboni (lavoro università scuola formazione ricerca e merito); Luisa Regimenti (personale, sicurezza urbana rapporti con enti locali).

Mentre "terrò per me la delega della sanità, per affrontare questa sfida perché è un impegno su cui ho messo la faccia e voglio assumermi la responsabilità’’, ha detto il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca. Giuseppe Pisano sarà invece capo di gabinetto, ‘’mi accompagnerà in questa sfida’’, ha sottolineato Rocca.

Rocca: "Situazione economica non delle migliori, preoccupa molto il debito"