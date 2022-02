Renzi diventa picconatore: "Bersani ha preso i soldi dai Riva". I video

Renzi: Bersani? "Quando parla di finanziamento alla politica dovrebbe fare mea culpa"



"Bersani ha perso i soldi da Riva per farci la campagna elettorale, io ho preso i soldi sequestrati ai Riva e li ho messi nel risanamento ambientale di Taranto". Lo dice a Radio Leopolda Matteo Renzi, leader di Italia viva parlando della vicenda Open. "Quando parla di finanziamento alla politica dovrebbe fare mea culpa", aggiunge.

Renzi: scalato Pd grazie a errori fatti da quelli come Bersani - Nel 2014 "avevo gia' scalato il Pd da un anno. E l'ho scalato non perche' avevo i soldi delle lobby ma perche' loro hanno fallito le elezioni del 2013, perche' loro non sono stati capaci. I partiti li scala chi ha il consenso, che io ho costruito grazie agli errori fatti da quelli come Bersani". Lo dice a Radio Leopolda Matteo Renzi, intervenendo sulla vicenda Open: "Il processo riguarda le spese che vanno dal novembre del 2014 al 2018", ricorda.

Open: Renzi, 5 aprile pubblico libro su violazioni legge - "Il 5 aprile pubblico un libro per mettere tutto nero su bianco: dagli autogrill agli incarichi all'estero, dai dossier veri o presunti dei Servizi a tutto cio' che mi riguarda avvenuto in questi anni, dalle violazioni di legge alle stranezze di questa indagine". Cosi' Matteo Renzi a Radio Leopolda sull'inchiesta Open. "E' bene lasciare traccia di tutto", aggiunge il leader di Italia viva.

Open: Renzi, per Pm mia famiglia e' associazione gangster - "Prima che io diventassi presidente del Consiglio la mia era una rispettata famiglia della provincia fiorentina, oggi sembriamo un'associazione di gangster. Quello che e' successo ha pochi eguali". Lo dice Matteo Renzi a Radio Leopolda a proposito dell'inchiesta Open tornando a criticare il magistrati che hanno condotto le indagi. Uno di loro, sottolinea, "ha arrestato i miei genitori, ha indagato mio cognato e mia sorella. E' un affetto stabile della famiglia, si occupa a tempo stabile della famiglia Renzi".