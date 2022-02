M5s, Grillo richiama Casaleggio: voto su Rousseau. La mossa contro Conte

M5s, Grillo torna su Rousseau. Conte sempre più ai margini

Il M5s è sempre più nella bufera. La sentenza del tribunale di Napoli che ha azzerato tutte le cariche e annullato la leadership di Giuseppe Conte ha creato fratture ancora più evidenti all'interno del Movimento e ridato di fatto le chiavi del comando in mano a Beppe Grillo. Il garante sta valutando le prossime mosse ed è intenzionato, forse già nella giornata di oggi, ad andare a Roma per incontrare sia Conte che Di Maio. Il fondatore - si legge su Repubblica - è pronto a commissionare alla piattaforma Rousseau di Davide Casaleggio la votazione chiave per sottrarre i 5 Stelle all’impasse. Ma è proprio l’ex premier l’ostacolo principale del percorso immaginato dal garante. Conte, con l’ex reggente Crimi, è il politico che più si è speso per sganciare il Movimento dall’orbita di Casaleggio jr. Una frattura dolorosa, che Grillo ha tentato fino all’ultimo di ricomporre, l’estate scorsa.

Grillo - prosegue Repubblica - sa che Conte verrebbe rivotato in massa dagli iscritti, ma è convinto che si possa aprire ad altre candidature. Certo il ritorno a Rousseau è complicato, non solo per la posizione politica di Conte. È anche una bega logistica: vanno inviati alla piattaforma di Casaleggio tutti i dati dei nuovi iscritti, oggi criptati sul portale Sky Vote. . Se questo fosse il percorso, gli attivisti potrebbero rinunciare all’elezione del direttivo, l’organo collegiale a 5 membri che avrebbe dovuto rimpiazzare la figura del capo politico. Un voto, quello sul direttorio, che Conte non concederebbe mai: «Se la tirano troppo per le lunghe, Giusppe fa il suo movimento, i voti li ha lui», confida un fedelissimo. È il piano B, congelato ma pronto.

