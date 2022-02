Palamara, siluro a Mattarella nel libro "Lobby & Logge"

Libro Palamara-Sallusti, le rivelazioni dell'ex leader dei magistrati italiani e il siluro al presidente Sergio Mattarella





Di siluri ne spara tanti Luca Palamara nel suo libro-intervista, scritto in collaborazione con Alessandro Sallusti, Lobby & Logge, seconda puntata di rivelazioni clamorose dopo il grande successo de Il sistema che ha sfiorato le 300 mila copie collocandosi tra i best seller di sempre dell’editoria saggistica italiana.

L’ex leader dei magistrati italiani, gia’ presidente potentissimo dell’Associazione nazionale magistrati e membro del Consiglio Superiore della magistratura poi radiato dall’ordine giudiziario a seguito di un’indagine sul suo ruolo di mediatore all’interno del sistema delle correnti togate, nel nuovo libro si toglie tanti nuovi sassolini dalle scarpe frugando nei ricordi e raccontando “le cupole occulte che controllano 'il sistema' e divorano l’Italia”.

Ce n’e’ per magistrati come Davigo, Ardito, Scarpinato, Gratteri, Salvi, Di Matteo, Pignatone, Greco e Pedio. Ma anche per imprenditori (De Benedetti, Marcegaglia, Montante), politici (Conte e caso Acqua Marcia, Renzi e servizi segreti, Lotti) e faccendieri (Amara e la loggia Ungheria). Con contorno di storie e retroscena di fatti finanziari (Mps, massoneria, balletti rossi e caso David Rossi), retroscena politici, malefatte di servizi segreti e apparati di sicurezza.

Ma il siluro piu’ grosso e destinato a fare rumore e’ quello che Palamara lancia sul presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Lo fa nel capitolo Messaggini dal Quirinale, in cui l’ex magistrato parla del braccio destro di Matteo Renzi Luca Lotti, presente alla famosa cena all’Hotel Champagne, in cui si ritrovano cinque consiglieri del Csm amici suoi e il leader della corrente di destra Cosimo Ferri, per concordare e pilotare la nomina del nuovo procuratore di Roma Marcello Viola, proveniente da Firenze, al posto dell’uscente Giuseppe Pignatone.

Spiega Palamara giustificando la presenza a tavola, apparentemente strana, tra magistrati, del deputato Lotti: ”...lo conoscevo e lo frequentavo ormai da anni e non essendo in alcun modo vietato farlo lo frequentavo anche in quel momento in cui era sotto inchiesta della procura di Roma per il caso Consip -anche perché continuava a svolgere regolarmente il suo ruolo parlamentare”.

(segue)