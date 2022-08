Calenda-Renzi, accordo fatto. Candidature e simbolo, anteprima Affaritaliani

Elezioni 25 settembre, Carlo Calenda e Matteo Renzi hanno chiuso l'intesa



Accordo fatto. Secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, Carlo Calenda e Matteo Renzi hanno chiuso l'intesa, nasce il cosiddetto terzo polo per le elezioni politiche del 25 settembre. Nei collegi uninominali verrà scelto il candidato più forte sul territorio mentre nel proporzionale la divisione è 50 a 50, esattamente la metà rispettando ovviamente l'alternanza uomo-donna nel listino bloccato.

Quanto al simbolo, in via di definizione, avrà il nome Calenda e sarà una sorta di bicicletta che conterrà all'interno i due loghi, sia Azione sia Italia Viva (quest'ultimo necessario anche per legge al fine di presentarsi al voto evitando la raccolta delle firme).

L'agenda politica? Quella di Mario Draghi, quindi europeista e atlantista. Con l'obiettivo, nel caso in cui il Centrodestra non ottenga la maggioranza assoluta dei seggi, di riportare SuperMario a Palazzo Chigi. "Prenderemo voti sia dal Pd sia da Forza Italia", ha spiegato questa mattina Renzi. L'obiettivo è questo, vedremo il responso delle urne...