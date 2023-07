Renzi e le pressioni in Rai, perché Berlinguer non si è dimessa prima?

Berlinguer va a Mediaset e attacca Renzi

Se Pier Silvio Berlusconi volesse realmente osservare la memoria del padre, Silvio, putiniano della prim'ora, dovrebbe far sedere il prof. Orsini, perfetto per la linea editoriale di Rete quattro, su un’apposita poltrona damascata, in occasione delle ospitate dalla Berlinguer.

Forse, caro Presidente. Ma la linea dell’Italia, in politica estera, la decidono la premier, Giorgia Meloni, e il Parlamento, non i capi di Mediaset. Che sono equilibrati e convinceranno la sussiegosa “Rossa” a bucare Orsini e ad accontentarsi (sino a quando?) dei noiosi siparietti con il barbuto montanaro, sempre pulito come un giglio, Corona.

Non eleganti le mitragliate della giornalista sarda contro i dirigenti della sua azienda, per 34 anni. E, se Renzi era così assillante con la “Rossa”, quando dirigeva il Tg3, perché non ha denunciato, all’epoca, le presunte pressioni, o non si è dimessa, per protesta?