Renzi: "No Vax in zona rossa. Green pass? Ha ragione Macron, non Salvini"

Sul Green pass "io penso che abbia ragione Macron, non Salvini. Siccome i contagi aumenteranno, bisogna guardare la realta': se siamo vaccinati anche l'aumento dei contagi non produce l'aumento delle ospedalizzazioni e dei decessi".

A dirlo è il leader di Italia Viva Matteo Renzi, intervistato da Sky Tg24. Parlando invece di tutte quelle persone che ancora non si vogliono vaccinare contro il Covid, i coddetti No Vax, "o facciamo le zone rosse di nuovo per tutti o in zona rossa ci metti chi non si vuole vaccinare".

Per quanto riguarda il suo vaccino, invece, Renzi ha dichiarato che"sono prenotato e vado a farlo al Mandela Forum a Firenze, senza nessuna scorciatoia. Nelle prossime ore faro' la prima dose del vaccino e ad agosto la seconda dose".