Renzi nuovo direttore del Riformista: ora si svegli e rianimi il CentroSx

Renzi nuovo direttore de “Il Riformista”: rivoluzione in arrivo? Il commento

Matteo Renzi, vice di Calenda nel cantiere del Terzo Polo, è il nuovo direttore de “Il Riformista”, occuperà la poltrona che fu occupata dal comunista Macaluso e, di recente, da Sansonetti, vicino al centrosinistra e collaboratore fisso dei talk di Mediaset.

Uno dei politici più dinamici e avversati d’Italia-al momento senatore e privo, anche a causa dei suoi non pochi errori, di un largo seguito elettorale- riuscirà a riemergere, grazie alla tribuna quotidiana, e a incidere nel dibattito politico, oppure no?

In una fase, dominata dalle forze di destra, non solo nel bel Paese, e caratterizzata dalle difficoltà della sinistra, Renzi dovrebbe dare spazio ai rappresentanti dell’area e della cultura socialista, spariti dal Parlamento, ma non nel Paese. Queste voci potrebbero, stimolate dall’inquieto senatore fiorentino, portare nuove idee nel teatrino politico. E contributi interessanti su un quotidiano, è il mio auspicio, riformista, non solo nel nome!