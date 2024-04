Renzi pesca dagli "scontenti" di Azione: la campagna acquisti di Italia Viva

Renzi vs Calenda, la campagna acquisti di Italia Viva

Non s'arresta la campagna acquisti di Renzi, leader di Italia Viva, che "pesca" nuovi "alleati" da Azione, partito guidato da Carlo Calenda. Oggi Italia Viva, insieme a più Europa, hanno infatti convocato una conferenza stampa per annunciare nuove adesioni al progetto degli Stati Uniti d’Europa. Da Azione Lazio a Italia Viva sono passati: Gianluca Navarrini (membro dell'assemblea nazionale di Azione), Guido Gentile (membro dell'assemblea nazionale di Azione), Francesco Capone (membro dell'assemblea nazionale di Azione), Simone Pascucci (presidente del direttivo provinciale di Roma di Azione) Pierluca Dionisi (già sindaco di Canterano, candidato più votato di Azione alle elezioni regionali del Lazio), Caterina Monticone (capogruppo di Azione al XIII municipio di Roma, Emanuela Pistoia (candidata alla Camera dei Deputati con il Terzo Polo, membro del direttivo di Azione del XII municipio di Roma), Pietro Colagrossi (già Sindaco del Comune di Gallicano nel Lazio, membro della segreteria provinciale di Roma di Azione). Mentre da Azione Campania a Italia Viva sono passati: consigliere comunale di San Giorgio a Cremano e in più assistente di Giosi Ferrandino europarlamentare di Azione, consigliere comunale Roma da Azione al misto Dario Nanni.

Paita (coordinatrice nazionale di Italia Viva): "Rinascimento Azionista sostiene la lista Stati Uniti d'Europa"

"L'associazione Rinascimento Azionista sostiene la corsa alle elezioni europee della lista 'Stati Uniti d'Europa", ha annunciato in una conferenza stampa al Senato da Gianluca Navarrini, presidente dell'associazione "nata da un gruppo di dirigenti di Azione". Navarrini, insieme a Guido Gentile e Francesco Capone hanno da poco lasciato il partito di Carlo Calenda.

Alla conferenza stampa ha partecipato anche Pierluca Dionisi, che insieme a un gruppo di iscritti di Azione, ha deciso di sostenere la lista ideata da Emma Bonino. Presente anche la professoressa Emanuela Pistoia, che probabilmente sarà candidata nella lista. "Benvenuti, - ha detto la capogruppo di Italia Viva al Senato Raffaella Paita- il vostro è un gesto importante. Ho la sensazione che questo sia solo l'inizio. Per Azione questa sarà una vera e propria slavina. È di oggi la notizia di Dario Nanni, che fuoriesce da Azione a Roma. Così come Guido Spaziani a San Giorgio a Cremano. Sul territorio il fatto di non aver contribuito al progetto dei riformisti darà vita a un'azione collettiva. Nel nostro progetto politico degli Stati uniti d'Europa c'è tutto. Dall'altra parte c'è un'azione individuale tesa a indebolire il fronte riformista, con quel nome piazzato nel simbolo che ricorda le mosse della Schlein".

"Do il mio benvenuto - ha detto il presidente di +Europa Riccardo Magi - agli amici di Rinascimento Azionista. Oggi siamo qui per dare una notizia positiva: duecento persone impegnate in politica e con ruoli di dirigenti hanno colto la caratteristica del progetto della lista Stati Uniti d'Europa. Non intendo avere nessun tipo di polemica con Carlo Calenda. Continuerò a difendere il valore del progetto che noi abbiamo messo in campo. Calenda ci ha voluto attaccare con argomenti che sono l'opposto dei principi liberali e l'opposto di un approccio federalista e unitario".