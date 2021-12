Renzi-Toti, nasce il grande centro. Bellanova e Migliore verso l'addio a Iv

Ecco il vertice tra Renzi e Toti

Tutto pronto. Domenica 19 dicembre in programma il vertice tra Matteo Renzi e Giovanni Toti che potrebbe dare nascita al grande centro. O quantomeno, per ora, al centro. Spiega La Stampa che "Giovanni Toti, leader di Cambiamo e uno dei primi registi dell’operazione, ha in mente il “modello Margherita”. Una serie di petali che vada dalla sua Cambiamo ai renziani di Italia Viva, da Coraggio Italia, del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, a Idea di Gaetano Quagliariello, fino a Noi di centro, il nuovo partito di Clemente Mastella. Una federazione, insomma, in cui ognuno possa definirsi “capo” in casa propria, per poi decidere insieme agli altri la linea politica comune".

Tensioni in Italia Viva: Bellanova e Migliore meditano l'addio

Secondo il quotidiano torinese, c'è però ancora grande cautela perché "la questione è delicata soprattutto per i renziani, che dal punto di vista identitario hanno una componente di sinistra che soffre all’idea che sulla federazione si allunghi l’ombra della Lega. Tanto che si rincorrono da qualche giorno le voci di un eventuale addio, tra gli altri, dell’ex ministra Teresa Bellanova e del deputato Gennaro Migliore".