Riforma Giustizia, Santalucia Anm: “Non siamo eversivi, protesta civica”

"Non c'è nulla di eversivo" nella protesta e nello sciopero del 27 febbraio contro la riforma sulla separazione delle carriere. Lo ha detto il presidente dell'Anm Giuseppe Santalucia, ospite di Omnibus, su La7.

"Abbiamo convenuto su una modo di protestare che non turbi per nulla le cerimonie dell'inaugurazione dell'Anno giudiziario, ma dimostri con un gesto che si faccia notare il forte dissenso della magistratura per il testo della riforma, in modo che i cittadini non pensino che sia una partita tra politica e magistratura", ha spiegato Santalucia.

Santalucia: "Partecipare al dibattito è un nostro dovere"

"Credo che il nostro impegno sia quello di partecipare in maniera forte, la più utile possibile al dibattito che deve accompagnare la riforma. E' un dovere civico intervenire nel dibattito. E lo facciamo con argomenti, non con proteste muscolari. Lo facciamo cercando di spiegare le ragioni della nostra contrarietà", ha concluso.