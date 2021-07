Riforme, via libera definitiva al voto per i 18enni al Senato. E' legge

Articolo in fase di aggiornamento...

Tutti gli elettori potranno eleggere i senatori. Cade il vincolo stabilito dall'articolo 58 della Costituzione che riservava questa facolta' a chi aveva compiuto 25 anni di eta'. Il Senato, con 178 voti favorevoli, 15 contrari e 30 astenuti, ha dato oggi l'ultimo via libera alla riforma costituzionale. Dalle prossime elezioni, circa 4 milioni di giovani elettori potranno dunque votare anche per il Senato. Per la promulgazione dovranno passare tre mesi, durante i quali potra' essere richiesto il referendum confermativo: il 9 giugno scorso, infatti, la Camera ha approvato il ddl senza raggiungere il quorum dei due terzi.