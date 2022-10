Rispunta Di Maio, tra una coppa di Veuve Clicquot e una fetta di torta fa squadra con Tardelli

Luigi Di Maio oggi, dopo la sconfitta nel collegio uninominale in Campania è sparito dai radar, ma nel weekend ha celebrato i 40 anni della sua fidanzata Virginia Saba

“Ma Luigi?”, “Come sta Luigi?”, “Ha dei progetti Luigi?”, “Che fine ha fatto?”. Luigi è Di Maio. Le domande sono dei tanti giornalisti e addetti ai lavori che, con curiosità e un pizzico di scherno, chiedono di lui. Lo sconfitto eccellente delle elezioni politiche dello scorso 25 settembre, che non è riuscito a rientrare in Parlamento dopo la scissione di giugno nei 5 Stelle e la creazione di Impegno civico, con Bruno Tabacci (lui si che è riuscito a rientrare, vecchia volpe democristiana). Da quella amara data Di Maio è sparito dai radar.

Certo, la crisi internazionale lo obbliga, in quanto ministro degli Esteri (uscente), a concludere il suo mandato con dedizione, attenzione e sobrietà. Ma nel weekend Di Maio è rispuntato. È stato immortalato alla festa per i 40 anni della sua Virginia Saba. Chi gli è vicino e lo ha seguito nella sua avventura politica assicura che “Luigi sta bene” , “non è preoccupato” ed è “molto tranquillo”.

Luigi Di Maio mentre versa del Veuve Clicquot nei flute e la sua compagna Virginia Saba

“Si prenderà una pausa”, ma “non è un tipo che si abbatte”, raccontano ad affaritaliani.it. “Deve far sbollire il tutto” però “ha cose in testa”. Di certo le voci su una sua “società di consulenza” sono una “minch..ta”, perlomeno “non adesso”. Infatti, Di Maio non può fare tutto quello che vuole adesso per una questione di “incompatibilità”, una sorta di “interdizione” che mette forti limiti all'attività professionale e alla quale gli ex ministri devono attenersi per un anno, una volta usciti dal Palazzo. È escluso che possa fare “consulenze che siano legate all’ambito politico”. Lo vieta la legge. In questi anni comunque Di Maio “ha stretto tantissime amicizie” e “sicuramente qualcosa farà”.

Virginia Saba e Myrta Merlino

“Di sicuro è vivo”, ironizzano gli amici, e “smentisce le voci che dicevano che si fosse lasciato” con la Saba. Il ministro nel weekend ha celebrato la sua Virginia. Di Maio, come si vede nelle foto, tra una coppa di Veuve Clicquot (champagnino niente male) e una fetta di torta fa squadra con il grande Marco Tardelli, presente anche lui alla festicciola, insieme a Myrta Merlino, partner del campione del mondo '82 e volto di La7.

Intanto il passaggio di consegne alla Farnesina è quasi pronto. L'ex capo dei pentastellati dovrà lasciare il testimone al navigatissmo Antonio Tajani che prenderà il suo posto come prevede l’intesa tra la premier in pectore Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi (forse Tajani agli Esteri è l’unica cosa che mette d’accordo i due).

