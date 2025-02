Rizzo e Vannacci, sono rose che fioriranno? Per ora il generale è nella Lega, ma in futuro...

Assisteremo davvero al superamento della destra e della sinistra con lo scioglimento dell’Unione Europea e il mondo multipolare che si afferma?



L’incontro svoltosi ieri a Torino davanti ad un enorme pubblico, più di 600 persone in un pomeriggio feriale, tra Marco Rizzo ed il generale Roberto Vannacci, potrebbe essere semplicemente un elemento di curiosità di un’opinione pubblica torinese che non ne può più del politicamente corretto e dell’insicurezza dilagante nelle nostre città oppure anche l’anticipo di un cambiamento politico che, come in tutto il mondo, sta avvenendo, a partire dall’accordo tra Trump e Putin (e chissà perché no pure col cinese Xi).



Certo oggi il generale sta ancora dentro la Lega con Salvini, ma domani chissà? E Marco Rizzo, con Francesco Toscano, sta sortendo l’interesse sempre più ampio con la sua DSP, democrazia sovrana popolare. Assisteremo davvero al superamento della destra e della sinistra con lo scioglimento dell’Unione Europea e il mondo multipolare che si afferma? Oppure continuerà il solito tran tran che sempre più allontana gli italiani dalla politica? Il futuro ci dirà a breve quello che succederà.



