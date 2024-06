Roberto Salis contro la stampa di Dx: "Il Giornale e Libero hanno paura di me"

Roberto Salis polemizza con i quotidiani di Destra: "Dopo l'elezione di Ilaria..."

Le elezioni Europee si sono concluse lo scorso 9 giugno ma le polemiche continuano, in particolare sul caso Salis. Ilaria, l'insegnate accusata di aver aggredito in Ungheria un gruppo di neonazisti e ufficialmente scarcerata, è stata eletta al Parlamento europeo con Avs ottenendo una valanga di preferenze (oltre 260mila), ma a far discutere sono le mosse "politiche" di suo padre: Roberto Salis. Ieri sui social il papà di Ilaria ha avuto uno sfogo e nel mirino sono finiti due quotidiani di Destra. "Ma come mai Il Giornale e Libero hanno iniziato ad attaccarmi forsennatamente dopo che Ilaria è stata eletta? Perché hanno paura di me?", si interroga Roberto Salis.

Ma come mai @ilgiornale e @libero_it hanno iniziato ad attaccarmi forsennatamente DOPO che Ilaria è stata eletta? Perché hanno paura di me? 🤔 pic.twitter.com/VhCdZq59cx — Roberto Salis (@robesalis) June 18, 2024

La risposta di Libero non si è fatta attendere. "Ci sentiamo di tranquillizzare - scrive il quotidiano diretto da Mario Sechi - papà Salis. No, non è una questione di paura. Ma è molto più semplice: se fai politica, se paragoni il curriculum di tua figlia con quello di Matteotti, può capitare di essere criticati. Se ne faccia una ragione. Si chiama democrazia, libertà di pensiero. E nel caso specifico anche di stampa. La stessa libertà - prosegue Libero - grazie alla quale per anni lo stesso Salis ha duramente criticato la Sinistra, salvo poi abbracciarla in nome e per conto della figlia". Intanto, proprio Ilaria Salis, ha fatto sapere di avere bisogno di prendersi una vacanza: "Questa settimana sto con gli amici". Ma sui social scoppia la bufera, oggi a Bruxelles è in programma la prima riunione di Verdi, ma Ilaria Salis non sarà presente: è già in vacanza.