Roberto Salis, attacco alla premier Giorgia Meloni in tv: "Nano Mammolo"

Roberto Salis contro la premier Meloni. L'insultata per non fare abbastanza per liberare la figlia Ilaria

Ilaria Salis è stata eletta al Parlamento europeo con Avs, l'insegnante a processo in Ungheria per la presunta aggressione ad un gruppo di neonazisti, ha ottenuto oltre 176mila preferenze ma il suo iter per la liberazione dai domiciliari è ancora incerto. Per questo il padre, Roberto Salis, è tornato all'attacco. Ilaria Salis - sostiene Il Foglio - sarà libera, ma gli insulti da cabarettista di suo padre, persona evidentemente dotata di scarsa educazione e molto male informata su regole e forme della democrazia, preferiremmo risparmiarceli.

Intervistato dal Tg3, Roberto Salis ha usato parole volgari nei confronti della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. "Bisogna capire nelle istituzioni italiane - ha detto Salis - se c’è una persona come la Thatcher o come il Nano Mammolo". Un insulto gratuito da osteria, che - prosegue Il Foglio - subirebbe le più dure reprimende per sessismo e hate speech se a pronunciarle non fosse un nuovo eroe della sinistra. Salis - secondo Il Foglio - si comporta esattamente come un generale Vannacci. Ci potrebbero volere giorni per la liberazione di Ilaria, e non è colpa del "Nano Mammolo", a meno che l’alta idea di democrazia di Salis sia quella di aprire il Parlamento (europeo) come una scatola di tonno.